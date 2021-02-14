Почти всех горняков вывели из аварийной шахты в Кузбассе

Из шахты «Юбилейная» в Новокузнецке, где этой ночью произошло обрушение породы, вывели 93 горняков. Об этом сообщили в МЧС России.

«Люди выводятся на поверхность. На данный момент вышли на поверхность 93 человека», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Всего в шахте в момент аварии находились 98 человек. Источники ТАСС и «Интерфакса» говорили, что один рабочий погиб.

Позднее эту информацию официально подтвердили в МЧС.

«Сейчас 92 человека выведены на поверхность, пять человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один человек погиб», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Обрушение породы произошло в штреке угольной шахты. Собеседник «Интерфакса» назвал основной версией случившегося «человеческий фактор при проведении горнопроходческих работ». Взрыва, по его словам, в шахте не было.

На шахте «Юбилейная» добывают уголь марки «Ж». Он используется для изготовления кокса, выплавки стали и чугуна.

В 2013 года предприятие приобрел холдинг «Топпром». В январе 2021 года шахта отмечала 55-летие.