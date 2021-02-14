На шахте с сотней горняков в Кузбассе произошло обрушение

На угольной шахте «Юбилейная» в Новокузнецке обрушилась горная порода. В этот момент там находились 98 горняков, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным источника ТАСС, погиб один человек.

Информация об аварии в штреке поступила в 03:10 по местному времени (23:10 мск субботы).

Сейчас шахтеров выводят на поверхность. На месте работают 24 специалиста МЧС.

В главке МЧС по Кемеровской области сообщили «Интерфаксу», что «эвакуация продолжается, на данный момент пострадавших и погибших нет».

По словам источника агентства, взрыва в шахте не было. Основная версия случившегося — человеческий фактор при проведении горнопроходческих работ.

Позднее в МЧС России сообщили, что эвакуированы 83 человека.

Шахта «Юбилейная» расположена в Новокузнецком городском округе. Там добывают уголь марки «Ж», который в дальнейшем идет для изготовления кокса, выплавки чугуна и стали.

Предприятие с 2013 года входит в холдинг «Топпром», руководство которого фигурирует в делах о коммерческом подкупе импортеров и взяточничестве.

В прошлом месяце из-за задымления эвакуировали шахту «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области. Тогда в момент ЧП под землей находились 188 шахтеров.