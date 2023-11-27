Происшествия 27 ноября 2023, 00:53 Почти полмиллиона человек остались без света из-за шторма в Крыму Советник Аксенова Крючков: около 500 тысяч жителей Крыма остались без света РИА «Новости»

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Почти 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за шторма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По сообщению чиновника, шторм вызвал отключения на более чем 1500 линий электропередачи. В результате без света остались приблизительно 498 тысяч жителей полуострова. Над восстановлением электроснабжения работают 38 бригад.

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«Самые пострадавшие районы полуострова: Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский», — рассказал Олег Крючков.

В Черноморском районе кроме электричества отключено водоснабжение и водоотведение, остановлено центральное отопление. Это произошло из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях, сообщила глава района Наталья Писарева в своем Telegram-канале.

В воскресенье в Крыму разразился «шторм века». Сильный ветер сорвал около 10 крыш домов и вырвал 40 деревьев. Море затопило трассы, в Керчи несколько поселков отрезало от внешнего мира. В Евпатории спасатели эвакуировали 150 жителей из подтопленных домов. Из-за ухудшения погодных условий понедельник, 27 ноября, объявили нерабочим днем в Крыму и Севастополе.

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