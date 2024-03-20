Общество 20 марта 2024, 23:29 Более тысячи детей вывезут из Белгородской области на три недели Гладков: 1,2 тысячи детей на три недели вывезут из Белгородской области РИА «Новости»

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Свыше тысячи детей на три недели покинут Белгородскую область, которая подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«С завтрашнего дня мы начинаем отправку 1200 наших детей в оздоровительные лагеря», — отметил глава Белгородской области.

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По его словам, 655 ребят поедут в Пензу, туда же отправятся 150 спортсменов. Остальные дети отдохнут в Тамбове и Калуге.

В общей сложности более 10 губернаторов российских регионов предложили принять у себя белгородских детей. При необходимости срок пребывания ребят в безопасных местах продлят, добавил Гладков.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область. В результате массированной атаки боевиков на Грайворонский округ 20 марта погибли два мирных жителя, еще два человека получили ранения. В момент прилета снарядов мужчины были на улице.