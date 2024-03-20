20 марта 2024, 23:29
Более тысячи детей вывезут из Белгородской области на три недели
Гладков: 1,2 тысячи детей на три недели вывезут из Белгородской области
Свыше тысячи детей на три недели покинут Белгородскую область, которая подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«С завтрашнего дня мы начинаем отправку 1200 наших детей в оздоровительные лагеря», — отметил глава Белгородской области.
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По его словам, 655 ребят поедут в Пензу, туда же отправятся 150 спортсменов. Остальные дети отдохнут в Тамбове и Калуге.
В общей сложности более 10 губернаторов российских регионов предложили принять у себя белгородских детей. При необходимости срок пребывания ребят в безопасных местах продлят, добавил Гладков.
ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область. В результате массированной атаки боевиков на Грайворонский округ 20 марта погибли два мирных жителя, еще два человека получили ранения. В момент прилета снарядов мужчины были на улице.
Дети
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Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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