Происшествия 01 августа 2023, 13:31 Почти 45 тысяч человек пострадали от супертайфуна «Доксури» в Китае Супертайфун в Китае обернулся 44,6 тысячи пострадавших в Пекине Скриншот видео Youtube

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В Пекине пострадали более 44,6 тысячи человек в результате ливней, которые вызвал супертайфун «Доксури». Об этом сообщила газета «Бэйцзин Жибао» со ссылкой на пекинское управление по предотвращению наводнений.

Жители 13 районов Пекина оказались в трудных условиях после затяжных дождей. Всего из небезопасных частей китайской столицы эвакуировали 127 тысяч человек.

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В местном управлении по предотвращению наводнений заявили об 11 жертвах непогоды. Еще 27 человек до сих пор считаются пропавшими, с четырьмя из них потеряли связь во время спасательных операций.

В одном из районов метеорологические службы понизили уровень предупреждения погодной опасности с «красного» до «оранжевого». Во всех остальных частях Пекина — до «желтого».

Сильные ливни в Пекине начались 29 июля. Больше всего осадков выпало в районах Мэньтоугоу и Фаншань — 447,6 миллиметра.

Из-за стихийного бедствия в Китае начались наводнения. Метеобюро КНР сообщило, что около 100 рек и озер вышли из берегов. В провинции Гуандун потоп уничтожил почти две тысячи гектаров сельскохозяйственных полей.