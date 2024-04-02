Мир 02 апреля 2024, 01:20 Силовики задержали белорусов, завербованных спецслужбами Украины ОНТ: в Белоруссии задержали местных жителей, завербованных спецслужбами Украины Freepik

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В Белоруссии задержали местных жителей, создававших на территории страны схроны со взрывчаткой по указаниям украинских спецслужб. Об этом заявил белорусский гостелеканал ОНТ.

По данным журналистов, в январе этого года сотрудники КГБ задержали сразу 12 белорусов на приграничной территории. Их всех заподозрили в переправке взрывчатки с Украины в Белоруссию, а также в создании тайников.

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В частности, задержали жителя республики Дмитрия Капузу. Против него возбудили уголовное дело о терроризме. По информации телеканала, он принял материальное вознаграждение от агента спецслужб Украины Михаила Кинчака.

Подозреваемый получил два портфеля со взрывчаткой, которую должен был разместить в тайнике на территории страны. Его помощником оказался однофамилец — гражданин Белоруссии Владимир Капуза. Также фигурантами уголовного дела стали жена Дмитрия и его брат.

Следователи выяснили, что некоторые тайники, созданные Капузой, оказались пустыми. Содержимое из них вытащил бывший работник новополоцкого предприятия «Нафтан» Сергей Еремеев. Он признался правоохранителям, что совершал теракты не только в Белоруссии, но и в России. По данным российских силовиков, Еремеева обвинили в подрыве двух поездов в Бурятии.

Ранее сотрудники ФСБ поймали жителя Алешек, который собирался осуществить террористические акты на территории Херсонской области. Спецслужбы выяснили, что задержанного завербовало ГУР Минобороны Украины еще в 2022 году.