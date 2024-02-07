Происшествия 07 февраля 2024, 16:46 Почти 30 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ступине Массовое ДТП с 29 автомобилями произошло на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье Пресс-служба прокуратуры Московской области

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Почти 30 машин попали в ДТП на 86-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ступинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Массовое ДТП зафиксировали примерно в 14:50. Из-за аварии повреждения получили 25 легковых автомобилей и четыре грузовика, есть пострадавшие.

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«Пострадавшим в результате ДТП оказывается необходимая медицинская помощь», — указали в пресс-службе.

Дорожные службы перекрыли движение, на место аварии направили автобус, в котором водители и пассажиры смогут согреться. По информации РИА «Новости», из-за массового ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Ранее массовое ДТП произошло на Московском малом кольце. В аварию попали шесть автомобилей. Кадры с ДТП опубликовал столичный департамент транспорта.