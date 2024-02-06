Происшествия 06 февраля 2024, 11:26 Появилось видео ДТП с шестью автомобилями в Новой Москве Дептранс показал момент массового ДТП на Московском малом кольце в ТиНАО

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На Московском малом кольце произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. Видео с места аварии опубликовала в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

Водителям посоветовали выбирать пути объезда, так как движение в районе ДТП затруднено. На место прибыли оперативные службы города.

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Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

По информации столичной Госавтоинспекции, на 49-м километре Варшавского шоссе столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Источник «360» ранее сообщил о четырех пострадавших в ДТП. Спасатели вытащили мужчину и ребенка, которые оказались заблокированы в автомобиле.