Происшествия 12 апреля 2024, 18:50 Более 7,1 тысячи человек эвакуировали в Курганской области из-за паводка Власти Курганской области сообщили об эвакуации более 7,1 тысячи человек РИА «Новости»

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В Курганской области эвакуировали 7153 человека из-за напряженной паводковой обстановки. В пунктах временного размещения находятся 885 из них, в том числе 231 ребенок. Об этом сообщило правительство региона.

Остальные граждане остались у родственников, уточнили власти.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале сообщил, что уровень воды в Каминском Куртамышского округа продолжает расти и составляет 743 сантиметра. При этом в Целинном и Звериноголовском округах он снижается.

«Это означает, что вода движется по пойме Тобола с юга на север в сторону Кургана», — пояснил глава региона.

В пятницу утром МЧС сообщило о затоплении более 200 домов и 320 участков в Курганской области.