Почти 200 лесных пожаров потушили в России за сутки

За минувшие сутки лесопожарные службы России потушили 197 лесных пожаров на площади 10 427 гектаров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в России ликвидировано 197 лесных пожаров на площади 10 427 гектаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к полуночи 9 мая на территории России продолжали действовать 78 лесных пожаров. Общая площадь распространения огня составила 11 804 гектара. Нибольшая площадь пожара зафиксирована в Курганской области — 2 510 гектаров.

В двух субъектах РФ введен режим ЧП — на всей территории Курганской области и в одном из муниципальных образований Республики Хакасия.

Ранее власти Красноярского края сообщили, что материальный ущерб от пожаров нанесен 1,2 тысячи человек. Уничтожено 518 жилых домов и 309 строений. Заявления на получение социальных выплат собраны уже более чем у 700 человек.