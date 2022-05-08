Более тысячи жителей материально пострадали от пожаров в Красноярском крае

Пожары в Красноярском крае нанесли материальный ущерб 1,2 тысячи человек. Об этом рассказал губернатор Александр Усс 8 мая на совещании с участием главы Минприроды России Александра Козлова и врио главы МЧС Александра Чуприяна 8 мая.

«Всего уничтожено 518 жилых домов и 309 строений. По нашим оценкам, пострадали [материально], предварительно, более 1,2 тысячи человек. Пять погибли, 19 причинен вред здоровью, в том числе шести спасателям. <…> Заявления на получение социальных выплат собраны уже более чем у 700 человек», — процитировал Усса ТАСС.

По данным краевой администрации, пожары, вызванные последствиями ураганного ветра, затронули 29 муниципальных районов, в наибольшей степени — 18 из них. Сгорели и повреждены 518 жилых домов, 309 строений и 61 автомобиль.

В ближайшие дни пострадавшие от пожаров начнут получать единовременную адресную матпомощь — 15 тысяч рублей.

Погорельцев готов принять детский оздоровительный лагерь «Жарки», где организован пункт временного размещения с комфортными условиями и бытовыми удобствами, людям помогают восстановить документы, работают медики и психологи.