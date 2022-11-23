Эксклюзив 23 ноября 2022, 10:18 Хостел загорелся в деревне Дубровки в Подмосковье Источник «360»: пожар вспыхнул в хостеле в деревне Дубровки в Подмосковье РИА «Новости»

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В трехэтажном здании хостела в подмосковной деревне Дубровки произошел пожар, сообщил источник «360» в экстренных службах региона. По предварительным данным, находившихся внутри людей оперативно эвакуировали.

По словам источника, сейчас наблюдается открытое горение из-под кровли хостела. Собеседник «360» отметил, что, по неподтвержденной пока информации, в подвале здания хранится тонна солярки.

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В региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о ЧП в деревне в городском округе Солнечногорск. В ведомстве уточнили, хостел находится на улице Аэропортовской. Сигнал о происшествии поступил в 09:22, горит кровля здания. Люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарно-спасательных подразделений, добавили в главке.

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Источник «360» добавил, что огонь успел распространиться по всей крыше здания и третьему этажу. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. На месте работают более 60 человек и 18 единиц техники.