Почти 1,5 тысячи человек эвакуировали из аэропорта в Хабаровске

Из аэропорта Хабаровска эвакуировали почти 1,5 тысячи человек. это произошло после анонимного сообщения о минировании судов и воздушной гавани.

На электронный адрес одного из судов поступило сообщение о «минировании» судов и аэропорта, рассказала в разговоре с РИА «Новости» пресс-секретарь авиагавани Анастасия Хаустова.

«Из аэровокзала эвакуировано порядка 1,5 тысячи человек, они ожидают окончания проверки на площади перед комплексом», — сказала Хаустова.

Окончания проверки, по словам пресс-секретаря аэропорта, ожидают в самолетах пассажиры, которые прибыли из Владивостока и Екатеринбурга. Пока семь-восемь рейсов могут задержаться на вылет.

Ближе к вечеру 11 августа неизвестный сообщил о минировании поездов, самолетов и административных зданий в Екатеринбурге. При этом представители правопорядка рассказали, что в тот день это стало вторым сообщением о минировании здания Арбитражного суда Свердловской области за сутки. В электронном письме, пришедшем на почту суда, говорилось, что в городе якобы заминированы все больницы, железнодорожные составы на вокзале и самолеты, находящиеся на поле аэропорта Кольцово.