Неизвестный сообщил о минировании поездов и самолетов Екатеринбурга

«Второй раз за сутки поступило сообщение о минировании здания Арбитражного суда Свердловской области (первое минирование было утром в 7:56). Информация пришла на электронную почту суда», — рассказали представители правопорядка.

Помимо прочего, в письме говорится, что в городе заминированы все больницы, железнодорожные составы на вокзале и самолеты, находящиеся на поле аэропорта Кольцово. В настоящий момент эта информация доведена до руководства администрации города.

Саперы проверяют указанные в сообщении объекты. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам проверки.