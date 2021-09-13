Побег собаки из переноски в аэропорту Домодедово попал на видео

Пропавшую в аэропорту Домодедово собаку Еву ищут уже третьи сутки. Животное выбралось из переноски еще в здании аэропорта, когда багаж отправляли по ленте на борт самолета. Момент побега Евы попал в объектив видеокамеры.

На опубликованных кадрах видно, что переноска стоит на полу, пока двое сотрудников забирают чемоданы и сумки и ставят их на ленты. В какой-то момент собака выбежала из переноски, пока сотрудники отвернулись за новым грузом. Один из мужчин, увидев открытую дверь клетки, наклоняется к ней.

Хозяйка собаки Екатерина рассказала, что вместе с семьей она вылетала из Домодедово 10 сентября в Симферополь. Около 18:00 собаку Еву в переноске сдали в багаж. О том, что питомец пропал еще в Москве, хозяйка узнала спустя час после прилета.

«Собака якобы сбежала сама из переноски, бегает по аэропорту, ее ищут», — рассказала Екатерина.

Она уточнила, что написала запрос о потерянном багаже, а на следующий день позвонила в московский аэропорт, где ей сказали, что поисками животных не занимаются, а все данные передали перевозчику. Но авиакомпания призналась, что вообще не знает об этой ситуации.

Пропавшую собаку начали искать на следующий день. Екатерина уточнила, что очевидцы из аэропорта рассказали ей, что Ева все еще бегает по воздушной гавани, но поймать ее не могут. Для помощи пригласили родных Екатерины. Но администрация Домодедово отказалась их пустить на летную территорию, где может находиться беглянка.

В пресс-службе аэропорта Домодедово заявили, что хозяйка сбежавшей собаки получает всю информацию о ходе поисков. Владелицу питомца также включили в оперативную группу, чтобы она помогла в поиске и поимке Евы.