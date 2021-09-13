Пассажирка рассказала о пропавшей в аэропорту Домодедово собаке

Сотрудники московского аэропорта Домодедово потеряли собаку по кличке Ева пассажирки Екатерины Безручко, летевшей в Симферополь. Животное сдали в багаж в переноске, но после прилета получить назад своего питомца женщина не смогла. Об этом сама Екатерина рассказала на своей странице в Instagram.

Она пояснила, что вылетала из Домодедово авиакомпанией S7. Еву сдали в багаж в переноске, которую закрутили хомутами. Но, по словам сотрудников столичной воздушной гавани, во время погрузки животное вырвалось и убежало.

«Нам не сообщили об этом ни тогда, когда мы еще находились в аэропорту, ни по прилете на место», — рассказала Екатерина.

Пассажирка отметила, что сотрудники Домодедово по телефону ей заявили, что поиском собак не занимаются, а всю информацию передали перевозчику. При этом в авиакомпании отметили, что никаких заявок не получали.

«Животное начали искать только почти спустя сутки, только после подключения полиции. Собака — живое существо, это раз. Это наш друг и член семьи, это два. И это животное на территории аэропорта, где летают и садятся самолеты, риску опасности подвержены сотни людей, а никто не шевелится», — пожаловалась пассажирка.

Екатерина отметила, что в аэропорт приехали ее родители, но добиться от сотрудников ничего не смогли. Более того, им даже не выдали переноску, из которой якобы сбежала Ева. В S7 заявили, что не несут ответственности за багаж, так как не они занимаются погрузкой. Сотрудники аэропорта поискали клетку в отделе потерянного багажа, но также ничего не нашли. Письменный отказ, который бы зафиксировал потерю, женщине представить отказались.