Побег подсудимого из ростовского суда попал на видео

В Ростове-на-Дону камера видеонаблюдения одного из автобусов засняла фрагмент побега подсудимого из Пролетарского суда города. Кадры оказались в распоряжении «360».

Мужчина, которого привезли на судебное заседание, ранил конвоира при помощи заточки, отобрал у него оружие и выстрелил в судебного пристава.

Автобусная камера выхватила подсудимого, когда тот был возле остановки. Его удалось задержать.

Пострадавших госпитализировали.