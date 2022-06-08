08 июня 2022, 20:43
Побег подсудимого из ростовского суда попал на видео
Побег мужчины из суда Ростова-на-Дону сняли на видеорегистратор автобуса
В Ростове-на-Дону камера видеонаблюдения одного из автобусов засняла фрагмент побега подсудимого из Пролетарского суда города. Кадры оказались в распоряжении «360».
Мужчина, которого привезли на судебное заседание, ранил конвоира при помощи заточки, отобрал у него оружие и выстрелил в судебного пристава.
Автобусная камера выхватила подсудимого, когда тот был возле остановки. Его удалось задержать.
Пострадавших госпитализировали.