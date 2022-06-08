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    08 июня 2022, 20:43

    Побег подсудимого из ростовского суда попал на видео

    Побег мужчины из суда Ростова-на-Дону сняли на видеорегистратор автобуса

    Александра Ломейко, Иван Степанов

    В Ростове-на-Дону камера видеонаблюдения одного из автобусов засняла фрагмент побега подсудимого из Пролетарского суда города. Кадры оказались в распоряжении «360».

    Мужчина, которого привезли на судебное заседание, ранил конвоира при помощи заточки, отобрал у него оружие и выстрелил в судебного пристава.

    Автобусная камера выхватила подсудимого, когда тот был возле остановки. Его удалось задержать.

    Пострадавших госпитализировали.