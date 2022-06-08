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    08 июня 2022, 13:27

    Подсудимый ранил конвоира и попытался сбежать в Ростове-на-Дону

    Объединенная пресс-служба судов: подсудимый ранил конвоира и попытался сбежать в Ростове-на-Дону

    Наза Салех Захи

    Находящийся в статусе обвиняемого мужчина ранил конвоира и судебного пристава в Пролетарском суде Ростова-на-Дону. Об этом сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

    Он отметил, что мужчину доставили на судебное заседание 8 июня.

    «Подсудимый при помощи заточки ранил конвоира, завладел его оружием и произвел выстрел в судебного пристава», — рассказал РИА «Новости» представитель суда.

    По его словам, оба пострадавших находятся в больнице, обвиняемого задержали. Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места происшествия.

    Все обстоятельства происшествия сейчас утоняются.