Подсудимый ранил конвоира и попытался сбежать в Ростове-на-Дону

Находящийся в статусе обвиняемого мужчина ранил конвоира и судебного пристава в Пролетарском суде Ростова-на-Дону. Об этом сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

Он отметил, что мужчину доставили на судебное заседание 8 июня.

«Подсудимый при помощи заточки ранил конвоира, завладел его оружием и произвел выстрел в судебного пристава», — рассказал РИА «Новости» представитель суда.

По его словам, оба пострадавших находятся в больнице, обвиняемого задержали. Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места происшествия.

Все обстоятельства происшествия сейчас утоняются.