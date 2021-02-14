По факту гибели 2 человек в калужском Людиново возбуждено уголовное дело

Следственное управление Следкома по Калужской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели двух людей при обрушении кровли автомастерской в Людиново.

Как стало известно «Интерфаксу», под тяжестью снега железобетонные перекрытия не выдержали, обрушилась кровля производственного здания. Под его завалами нашли тела двух местных жителей — 60-летнего мужчины и его 36-летнего сына.

Здание находилось в пользовании старшего мужчины, который устроил там автомастерскую.

Спасатели искали людей под завалами весь день 13 февраля. На месте работали 185 человек и 36 единиц техники. Было вывезено 97 кубометров снега и мусора с территории площадью 90 квадратных метров.