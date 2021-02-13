Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась под Калугой. Спасатели ищут людей под завалами

В городе Людиново Калужской области обрушилась кровля здания бывшего автокомбината. Два человека могут находиться под завалами, спасатели занимаются поисками людей, сообщили в экстренных службах.

Обрушилась кровля одноэтажного здания, которое раньше принадлежало автокомбинату, по адресу улица Маяковского, дом 106. На месте работают спасатели, ведутся поиски людей. Под завалами могут оставаться двое человек, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Фотографии с места опубликовали в социальных сетях. На кадрах можно заметить, как спасатели ведут работу по поиску людей под завалами.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Людиново Today»

Прокуратура Калужской области сообщила, что обвал кровли здания произошел в результате большого скопления снега.

«Городской прокурор координирует работу правоохранительных органов на месте обрушения кровли производственного сооружения в Людиново, в котором индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по ремонту автотранспорта», — сообщили в ведомстве.