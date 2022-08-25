Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону выросла до шести тысяч «квадратов»

Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до шести тысяч квадратных метров, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко. Он уточнил, что ширина огненного фронта составляет два километра.

Пожар начался днем в четверг на левом берегу в Пролетарском районе. В районе улицы Чемордачки загорелся камыш, сообщил Логвиненко.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности. На месте происшествия организовали оперативный штаб.

«В тушении задействовано 58 человек, 20 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России Ми-8», — сообщали ранее в МЧС по Ростовской области.

«Площадь ландшафтного пожара на Чемордачке увеличилась до шести тысяч квадратных метров. Ширина огненного фронта — два километра», — обновил информацию Алексей Логвиненко.

В деревне Орлово Ленинского городского округа в четверг, 25 августа, загорелся конный парк «Русь». На территории вспыхнули склады, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. На место прибыли сотрудники МЧС. По их словам, никто не пострадал. Огонь тушили 62 человека при помощи 19 единиц техники.