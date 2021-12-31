Площадь пожара в университете в Биробиджане увеличилась до 500 «квадратов»

Один из корпусов Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема в Биробиджане загорелся сегодня утром. В настоящий момент площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом начальник ГУ МСЧ России по ЕАО Анатолий Панов сообщил телеканалу РЕН ТВ.

Сообщение о возгорании было получено в 05:30 по московскому времени. На момент возгорания в здании проводился капитальный ремонт, поэтому по назначению оно не использовалось. Пожар обнаружил сторож.

Как сообщил начальник ГУ МСЧ России по ЕАО Анатолий Панов, на момент прибытия пожарного подразделения был объявлен третий ранг тушения пожара. В настоящий момент работают 47 человек, 19 единиц техники.

«Планируем в ближайшие 30 минут локализовать пожар и дальше переходить к проливке территории», — сообщил начальник ГУ МСЧ России по ЕАО.

Тушение пожара осложняется тем, что здание деревянное и в помещении находятся горючие материалы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 30 декабря, пожарные спасли детей из огня в Забайкалье. Дверь была заперта, поэтому пришлось использовать спецсредства, чтобы попасть внутрь. Одного ребенка эвакуировали из квартиры, где произошел пожар. Еще двоих спасли из квартиры этажом выше.