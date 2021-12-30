Пожарные спасли детей из огня в Забайкалье

Пожар произошел в жилом доме в городе Шилка Забайкальского края. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В тушении принимали участие семь специалистов на двух машинах. Квартира была заперта, поэтому пришлось использовать спецсредства, чтобы попасть внутрь.

Из квартиры эвакуировали ребенка. Еще двоих спасли из квартиры этажом выше. Первый попал в больницу из-за того, что надышался дымом. Больше никто не пострадал.