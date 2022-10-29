Площадь пожара в цеху по производству креветок в Дмитрове превысила 2000 «квадратов» | 360°

29 октября 2022, 19:52
Площадь пожара в цеху по производству креветок в Дмитрове превысила 2000 «квадратов»
МЧС: площадь пожара в цеху по производству креветок в Дмитрове достигла 2400 «квадратов»
В городском округе Дмитров выросла площадь пожара, который охватил цех по производству креветок. Огонь распространился на площади 2400 квадратных метров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.
Возгорание началось вечером 29 октября в промзоне Дмитрова. На место происшествия отправили почти 30 единиц техники.
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«Площадь пожара — 2400 квадратных метров», — подчеркнули в региональном ведомстве.
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В тушении, по данным МЧС, принимают участие 86 человек. К горящему цеху отправили специалистов лаборатории для измерения в воздухе концентрации вредных веществ.
Сведений о пострадавших и возможных причинах пожара не поступало.
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