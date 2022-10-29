Цех по производству креветок загорелся в Подмосковье | 360°

Происшествия 29 октября 2022, 19:19 Цех по производству креветок загорелся в Подмосковье МЧС сообщило о пожаре в цеху по производству креветок в промзоне Дмитрова РИА "Новости"

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Пожар началася в цеху по прозизводству креветок, расположенном в промзоне Дмитровского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:23. На место отправили 29 единиц техники и 86 человек личного состава.

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Выехали и специалисты лаборатории для измерения в воздухе вредных веществ. Других данных о происшествии в ведомстве пока не привели.

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Пользователи социальных сетей поделились кадрами пожара.

По словам очевидцев, пламя охватило здание в районе улицы Внуковской.