Цех по производству креветок загорелся в Подмосковье | 360°

29 октября 2022, 19:19
Цех по производству креветок загорелся в Подмосковье
МЧС сообщило о пожаре в цеху по производству креветок в промзоне Дмитрова
Пожар началася в цеху по прозизводству креветок, расположенном в промзоне Дмитровского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:23. На место отправили 29 единиц техники и 86 человек личного состава.
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Выехали и специалисты лаборатории для измерения в воздухе вредных веществ. Других данных о происшествии в ведомстве пока не привели.
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Пользователи социальных сетей поделились кадрами пожара.
По словам очевидцев, пламя охватило здание в районе улицы Внуковской.
Пожары
МЧС РФ
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