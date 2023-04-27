Происшествия 27 апреля 2023, 13:49 Пять строений в станице Логовушке Курганской области загорелись на 300 «квадратах» Курганское МЧС: природный пожар затронул 5 строений в станице Логовушке РИА «Новости»

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Пять строений охватил природный пожар в станице Логовушке в Курганской области. О ЧП сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожарно-спасательные подразделения работают над ликвидацией ландшафтного пожара в Кетовском муниципальном округе региона.

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В Логовушке огонь охватил пять строений на площади 300 квадратных метров. Сухая растительность горит на восьми гектарах.

Администрация муниципального образования начала подготовку эвакуации жителей в пункты временного размещения, добавили в МЧС.

К тушению пожара привлекли 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В пресс-службе напомнили, что на всей территории Курганской области ранее ввели особый противопожарный режим. В регионе запретили разведение костров, сжигание сухой травы и мусора и проведение пожароопасных работ.