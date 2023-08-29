Эксклюзив 29 августа 2023, 23:02 Площадь пожара в Геленджике выросла до пяти гектаров МЧС: площадь пожара в Геленджике достигла 5 гектаров и может увеличиться

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Площадь пожара в Геленджике увеличилась до пяти гектаров. Распространению огня способствует сильный ветер, сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

«Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают 25-30 метров в секунду. Площадь пожара увеличилась до пяти гектаров», — сообщили в ведомстве.

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Пожарным, отметили в МЧС, приходится работать в сложно-пересеченной горно-лесной местности в ночное время суток

В тушении задействовали 195 человек и 45 единиц техники. Вертолет Ми-8 бросил более 130 тонн воды на охваченную огнем местность.

Ранее стало известно, что огонь приблизился на опасное расстояние к реабилитационному центру для животных «Сафари-парк». Там обитают более 250 видов зверей и птиц. В социальных сетях появилась информация, что руководство зоопарка экстренно собрало работников для борьбы с огнем.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что к борьбе с огнем привлекли всех спасателей и сотрудников коммунальных служб из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе и Новороссийска. К тушению также подключились депутаты, сотрудники администрации и добровольцы.