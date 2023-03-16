Происшествия 16 марта 2023, 19:26 Площадь пожара в Астраханском заповеднике достигла 7 тысяч гектаров ТАСС: площадь пожара в Астраханском заповеднике выросла до 7 тысяч гектаров РИА «Новости»

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Площадь возгорания сухих растений и камыша в Астраханском биосферном заповеднике увеличилась почти в два раза, сейчас она составляет семь тысяч гектаров. Об сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу особо охраняемой природной территории.

«Восточная площадь, пройденная огнем, составляет порядка семи тысяч гектаров, в том числе около 350 гектаров — лесная площадь», — отметили в заповеднике.

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Пожар произошел в Астраханском заповеднике на площади в четыре тысячи гектаров. По состоянию на утро 16 марта спасатели локализовали возгорание на острове Блинов, на Обжоровском участке заповедника. Более 3,25 тысячи гектаров территории выгорело.

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Сильное пламя перекинулось со стороны правого берега протока Старая Протока. Тушению огня мешал сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду.

Астраханский государственный заповедник создали в 1919 году в дельте Волги для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Общая площадь этой территории составляет около 68 тысяч гектаров.