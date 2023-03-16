16 марта 2023, 14:41
Пожар потушили на территории биосферного заповедника в Астраханской области
В Астраханской области на территории двух тысяч гектаров загорелся биосферный заповедник. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, написал сайт newizv.ru.
Возгорание произошло на территории Обжоровского и Дамчинского участков. На место пожара отправили 12 человек из группы лесопожарного формирования и восьми единиц техники.
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По словам Бабушкина, значительного ущерба пожар не принес. Пострадавших нет.
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