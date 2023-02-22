Происшествия 22 февраля 2023, 11:48 Площадь пожара на складе завода в Красноярске выросла до 7 тысяч «квадратов» МЧС: пожар на складе завода в Красноярске распространился на 7 тысяч квадратных метров Пресс-служба МЧС

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Площадь пожара в Красноярске на складе готовой продукции завода холодильников «Бриюса» увеличилась до семи тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

На месте ЧП работают уже 119 человек. В ликвидации пожара задействовали 41 спецмашину. По предварительным данным, никто не пострадал.

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«Возгоранию подвержены складские помещения. Подразделения работают по недопущению распространения пожара. Привлекаются силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. <…> Тушение осложняет большая горячая загрузка здания. Сообщений о пострадавших не поступало», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

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Спасатели получили информацию о пожаре на складе в 07:22 по московскому времени. Поначалу огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров и его тушили 37 пожарных. Затем потребовалось наращивание сил. Из горящего здания эвакуировали 10 человек.