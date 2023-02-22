Происшествия 22 февраля 2023, 08:50 Складское здание в Красноярске загорелось на площади 2,5 тысячи «квадратов» МЧС: складское помещение загорелось в Красноярске

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Складское здание заполыхало в Красноярске на улице Свердловской, 6а, сообщила пресс-служба МЧС России. Площадь распространения огня достигла 2,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.

Пресс-служба МЧС

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 11:22 по местному времени (07:22 по московскому). К тушению поначалу привлекли 37 спасателей и 12 спецмашин, затем — 60 человек и 18 единиц техники, а сейчас работают уже 73 человека и 25 спецмашин. Наращивание сил продолжается.

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Согласно предварительным данным, из горящего здания эвакуировали 10 человек.

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На фото с места пожара видно, что за забором, огораживающим здание, все окутано густым черным дымом. Также заметен открытый огонь.

Тушение продолжается.