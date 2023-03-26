26 марта 2023, 02:02
Площадь пожара на складе с пластиком в Омске составила 3,5 тысячи кв. м
МЧС России: в Омске локализовали пожар на складе на площади 3,5 тысячи квадратных метров
Крупный пожар произошел на складе по производству пластика в Омске. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 22:04 по московскому времени. В 1:19 появилась информация, что огонь удалось локализовать.
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«Пожар локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.
По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации задействованы 65 спасителей и 16 единиц техники.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее стало известно о пожаре на складе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье в городском округе Шаховская. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.
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