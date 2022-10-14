Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге выросла до 4 тысяч «квадратов» | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 18:07 Поделиться Telegram

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Viber Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге выросла до 4 тысяч «квадратов» МЧС: огонь на складе с с пластиком в Екатеринбурге распространился на 4 тысячи «квадратов»

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Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге выросла до четырех тысяч квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС. На месте продолжают работать 109 человек и 32 единицы спецтехники. Для борьбы с огнем привлекли в том числе пожарный поезд и поливомоечные машины

Возгорание на помещении склада, где хранится пластиковая продукция, произошло в 16:32(14:32 по московскому времени). Ранее в МЧС сообщали, что огонь успел распространиться на площади 2,5 тысячи квадратов.

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На место происшествия направили испытательную пожарную лабораторию для замера воздуха. Данные о пострадавших в ведомство не поступали.

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