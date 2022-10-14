Пожарный поезд прибыл на тушение пожара в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 16:56 Поделиться Telegram

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Viber Пожарный поезд прибыл на тушение пожара в Екатеринбурге МЧС: пожарный поезд прибыл тушить загоревшийся ангар в Екатеринбурге РИА Новости

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На место тушения загоревшегося ангара с пластиком в Екатеринбурге прибыл пожарный поезд. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«На месте пожара работают уже 87 огнеборцев и 24 единицы пожарно-спасательной техники. Тушение пожара осуществляется с высотной техники. К месту пожара прибыл пожарный поезд», — заявили в МЧС.

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К месту пожара также прибудут специалисты Роспотребнадзора для контроля качества атмосферного воздуха.

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Ранее сообщалось, что общая площадь возгорания увеличилась до 2500 квадратных метров. Кровля ангара разрушилась из-за действия высокой температуры.

На месте тушения работают четыре звена газодымозащитной службы, созданы четыре боевых участка.

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