Пожарный поезд прибыл на тушение пожара в Екатеринбурге | 360°

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Пожарный поезд прибыл на тушение пожара в Екатеринбурге

МЧС: пожарный поезд прибыл тушить загоревшийся ангар в Екатеринбурге

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На место тушения загоревшегося ангара с пластиком в Екатеринбурге прибыл пожарный поезд. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«На месте пожара работают уже 87 огнеборцев и 24 единицы пожарно-спасательной техники. Тушение пожара осуществляется с высотной техники. К месту пожара прибыл пожарный поезд», — заявили в МЧС.

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К месту пожара также прибудут  специалисты Роспотребнадзора для контроля качества атмосферного воздуха.

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Ранее сообщалось, что общая площадь возгорания увеличилась до 2500 квадратных метров. Кровля ангара разрушилась из-за действия высокой температуры.

На месте тушения работают четыре звена газодымозащитной службы, созданы четыре боевых участка.

Пожары

МЧС РФ

Пожар в ангаре с пластиком в Екатеринбурге

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