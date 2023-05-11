Происшествия 11 мая 2023, 19:05 Площадь пожара на складах в Норильске выросла до 4000 «квадратов» МЧС: площадь пожара на складах в Норильске увеличилась до 4000 кв. м. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

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Площадь крупного пожара в складских помещениях в районе Вальковского шоссе в Норильске выросла до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Тушение огня осложнили сразу несколько факторов. По данным МЧС, на месте происшествия высокая пожарная нагрузка и плотная застройка. Кроме того, в районе возгорания находятся легковоспламеняющиеся жидкости.

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МЧС РФ по Красноярскому краю сообщило в Telegram-канале, что на месте пожара в Норильске работают 62 человека. В тушении задействовали 16 единиц техники.

«Пожарные предпринимают все усилия, чтобы остановить распространение огня», — подчеркнули в региональном управлении МЧС.

Ранее ведомство показало видео с тушением пожара на складах в Норильске. В кадр попали сугробы. В красноярском МЧС отметили, что тяжелая техника помогает убирать снег со складской территории.