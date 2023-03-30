30 марта 2023, 09:53
Рынок «Привокзальный» загорелся на Ставрополье
Пожар на рынке «Привокзальный» на Ставрополье охватил 2 тыс. «квадратов»
Крупный пожар вспыхнул на рынке «Привокзальный» в Ставропольском крае. Огонь успел охватить две тысячи квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.
В ведомстве уточнили, что рынок расположен на третьем километре трассы Пятигорск — Георгиевск. Спасатели получили информацию о возгорании на объекте около 01:00.
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На место оперативно направили пожарные подразделения. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Сильное задымление происходило на территории металлического ангара с вещами, добавили в пресс-службе.
В 08:30 площадь пожара увеличилась до двух тысяч «квадратов». Информации о погибших и пострадавших в МЧС не поступало.
На месте работают 56 человек и 18 единиц техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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