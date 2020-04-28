Площадь лесных пожаров выросла в России до 60 тысяч га

За минувшие сутки еще больше леса загорелось в России. Площадь природных пожаров сейчас составляет 60,4 тысячи гектаров. В понедельник, 27 апреля, лес горел на площади 43,1 тысячи гектаров.

«На 00:00 по Москве 28 апреля на территории Российской Федерации действовало 75 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 60,4 тысячи гектаров», — сообщил сайт Авиалесоохраны.

В течение последних 24 часов пожарные активно тушили лес в Забайкалье (18 пожаров), в Бурятии (четыре пожара), в Хакасии (два пожара), в Туве (четыре пожара), в Иркутской области (девять пожаров), в Красноярском крае (20 пожаров), в Амурской области (четыре пожара), в Республике Алтай (четыре пожара), в Хабаровском крае (пять пожаров) и в Томской области (три пожара).

С природными пожарами сейчас борются 4445 человек и 951 единица техники. В Забайкалье, где сейчас лес горит на площади 27 тысяч гектаров, работают 153 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана». В Забайкальском и Красноярском краях действует режим ЧС.

27 апреля президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны. Он отметил, что сейчас все усилия направлены на борьбу с пандемией, однако это не должно ослаблять внимания властей к другим угрозам. Российский лидер особо отметил, что регионы должны быть полностью готовы к любому ЧП.