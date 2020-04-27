Путин предупредил об угрозе паводков и пожаров в регионах

Сейчас российские власти усиленно занимаются вопросом пандемии коронавируса. Несмотря на распространение инфекции, есть и другие проблемы. В частности, весной повышается риск появления паводков и лесных пожаров.

Президент Владимир Путин провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны. Он отметил, что сейчас все усилия направлены на борьбу с коронавирусом.

«Но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей. Тем более наступил весенне-летний период, а значит, объективно возрастают риски сезонных природных бедствий — пожаров и паводков, особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов», — цитирует лидера страны официальный сайт Кремля.

В этих округах и некоторых других регионах сложилась уже достаточно сложная обстановка. Президент добавил, что каждый субъект России должен быть готов на 100% к любому ЧП. Путин поручил регионам доложить о текущей ситуации и принимаемых мерах. Он попросил отдельно остановиться на работе по информированию россиян и обеспечению их безопасности.

«Обозначаю этот вопрос как особый. Сейчас многие люди находятся дома на самоизоляции или на карантине, их возможности для передвижения объективно ограниченны», — пояснил глава государства.

Все случаи, когда граждане потеряли имущество, поручили взять под особый контроль. В этом случае материальную поддержку необходимо оказывать незамедлительно.

В конце апреля режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели в Забайкальском и Красноярском краях. Пожарные продолжают тушить очаги возгорания.