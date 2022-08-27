Площадь лесных пожаров в Рязанской области достигла 19 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 1,8 тысячи гектаров. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.

Сообщается, что активный огонь действует на территориях пяти муниципальных образований.

«По состоянию на 11:00 по московскому времени субботы площадь горения шести очагов природных пожаров на территории пяти муниципальных образований на территории Рязанской области — 19,28 тысячи гектаров», — сообщил собеседник агентства.

Днем ранее общая площадь всех пожаров в Рязанской области составляла 17,48 тысячи гектаров.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью взята под контроль. Губернатор также согласился с решением администрации Рязани перенести празднование Дня города, так как это некорректно в условиях ЧС.