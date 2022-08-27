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    27 августа 2022, 12:36

    Площадь лесных пожаров в Рязанской области достигла 19 тысяч гектаров

    Экстренные службы сообщили, что площадь природных пожаров в Рязанской области выросла на 1,8 тысячи гектаров

    Глеб Гладков

    Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 1,8 тысячи гектаров. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.

    Площадь лесных пожаров в Рязанской области достигла 19 тысяч гектаров

    Сообщается, что активный огонь действует на территориях пяти муниципальных образований.

    «По состоянию на 11:00 по московскому времени субботы площадь горения шести очагов природных пожаров на территории пяти муниципальных образований на территории Рязанской области — 19,28 тысячи гектаров», — сообщил собеседник агентства.

    Днем ранее общая площадь всех пожаров в Рязанской области составляла 17,48 тысячи гектаров.

    Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью взята под контроль. Губернатор также согласился с решением администрации Рязани перенести празднование Дня города, так как это некорректно в условиях ЧС.