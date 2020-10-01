Площадь лесных пожаров под Воронежем превысила 290 гектаров. Из-за дыма перекрыли дорогу

Лесные пожары продолжают охватывать новые территории в Воронежской области. Если утром 1 октября площадь возгораний была 90 гектаров, то теперь она превышает 290 гектаров.

«Площадь пожара в Лискинском районе выросла до 166 гектаров, а в Павловском — до 100 гектаров. По Ольховатскому району без изменений, огонь локализован на 25 гектарах. Идет тушение», — привело РИА «Новости» сообщение регионального ГУ МЧС.

Сейчас ликвидацией огня в области занимаются 500 пожарных. Кроме того, из Тульского спасательного центра к местам возгораний отправили вертолет Ми-8 и 100 пожарных со специальной техникой. Из соображений безопасности перекрыли трассу, которая идет в Волгоградскую область вдоль Дона.

Ранее губернатор Александр Гусев объявил режим чрезвычайной ситуации на территории региона.

Лесные пожары охранили Воронежскую область еще 27 сентября. Один из жителей села Троицкое Новохоперского района нарушил особый противопожарный режим, после чего сгорело 15 гектаров травы и леса. Затем огонь начал продвигаться дальше. Также причиной возгораний стали сильные порывы ветра и отсутствие дождей. Осадков в регионе не было почти два месяца.