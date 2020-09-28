Засуха кормит воронежские пожары. Они меньше сибирских, но гораздо опаснее

На протяжении всего лета в Воронеже и области полыхали лесные пожары. Они продлились и осенью: 27 сентября очередная стена пламени охватила несколько населенных пунктов. Причиной природной катастрофы стали почти двухмесячная засуха и порывы сильного ветра. При этом специалисты по пожарной безопасности уверены, что в России до сих пор нет действенного метода предупреждения таких масштабных пожаров.

Сообщения о том, что лесные пожары перекинулись на несколько населенных пунктов, начали поступать из Воронежской области 26 сентября. Кто-то из жителей села Троицкое Новохоперского района нарушил особый противопожарный режим, введенный на территории региона, и сгорело 15 гектаров травы и леса. Огонь повредил и десяток построек на своем пути.

Уже на следующий день площадь пожаров достигала 65 гектаров, огонь окружил город со всех сторон. А к 28 сентября пламя прошло уже более 200 гектаров леса. Пожары затронули и села в нескольких десятках километров от областного центра. Пострадали Медовка, Новоподклетное, Бабяково, Ямное и город Борисоглебск.

И хотя к 28 сентября часть крупных пожаров у населенных пунктов удалось потушить, отдельные участки леса продолжают гореть.

Коварство хорошей погоды

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «360», что с 28 сентября до 4 октября в Центральной России сохранится повышенная угроза пожаров — класс опасности характеризуют как четвертый (высокий) и пятый (чрезвычайный).

«Это касается не только Воронежа, но и остальных центральных черноземных областей. Там осадков нет, земля иссушена, температура выше 25 градусов. До конца недели так и будет», — уверен Вильфанд.

По словам метеоролога, такая ситуация для России нехарактерна — серьезная засуха, которая, кроме всего прочего, снизила урожайность зерновых культур, стояла из-за мощного антициклона, который преобладал на европейской части России все лето и весь сентябрь.

«С одной стороны, он радует, потому что тепло, хорошая погода, а с другой, есть явные негативные последствия», — добавил Вильфанд.

Другим важным фактором в катастрофичном распространении пожаров в Воронежской области стал сильный ветер. Об этом «360» рассказал эксперт по пожарной безопасности, ведущий эксперт научно-производственной компании «Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов.

«Чем суше горючий материал, тем легче он горит и передает этот импульс дальше. Но основная причина гибельности всех этих мероприятий — это практически молниеносное распространение огня на большие расстояния. Без ветра пожар распространяется медленно», — объяснил он.

В случае с Воронежем друг на друга наложилось несколько факторов: из-за длительной засухи деревья и трава были крайне иссушены, из-за чего моментально загорались, а из-за сильного ветра остановить распространение огня было практически невозможно.

«Возникает верховой пожар, тогда ни противопожарные рвы, ни другие естественные преграды в виде небольших рек и дорог не спасают — и верховой пожар из-за сильно ветра перекидывается дальше», — заключил Кузнецов.

Опасность не в масштабе

При этом Кузнецов заметил, что большие лесные пожары в России происходят ежегодно. Масштабы полыхающего леса в Сибири, например, давно исчисляются не десятками, а сотнями тысяч гектаров. Однако катастрофичным называют не каждый даже из действительно массовых пожаров.

«Просто в случае с Воронежем достаточно плотная застройка, большое количество жителей попадает в зону пожара. А по размерам сибирские и калифорнийские пожары намного крупнее», — рассказал Кузнецов.

Причины же и степень опасности по официальной классификации МЧС, уверен Кузнецов, у этих пожаров одинаковые. Разница лишь в том, что в Воронеже, в отличие от многих сибирских возгораний, велика вероятность человеческих жертв.

Одной из важнейших проблем современной пожарной безопасности в России Кузнецов назвал невозможность установить истинную причину возгорания.

«Проблема в том, что очень трудно понять, из-за чего на самом деле происходят эти пожары. Есть версии о поджогах, „черных лесорубах“ и так далее, но это все, мне кажется, больше домыслы. Причины пожара в лесу обычно устанавливается весьма редко, разве что если факты налицо — например, пойман поджигатель со спичками», — заявил Кузнецов.

Кузнецов уверен, что нет достоверной статистики в отношении того, почему в России ежегодно горят сотни тысяч гектаров леса. Если при пожаре в здании или на производстве специальная комиссия проводит расследование и устанавливает причину, то в случае с лесом, который существенно превосходит по размерам любой город, это сделать невозможно.

«Есть тысяча способов предотвратить и предупредить лесные пожары, но эффективного среди них нет, потому что количество пожаров год от года не уменьшается», — заключил он.