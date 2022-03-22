Плохое самочувствие шахтеров «Листвяжной» объяснили сбоем работы вентиляции

На шахте «Листвяжная», откуда эвакуировали горняков из-за плохого самочувствия, произошел небольшой сбой работы вентиляции. На тот момент под землей находились 142 человека, уточнили «360» в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

«При плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на восемь минут, по регламенту она может составлять до 10 минут. Для обеспечения безопасности людей принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии», — пояснили в министерстве.

На данный момент эвакуация горняков из шахты «Листвяжная» на Кузбассе завершилась. На поверхность вывели 142 шахтера, сообщил собственный источник «Интерфаксу».

Эвакуировать всю смену горняков начали после того, как семь шахтеров почувствовали себя плохо. На место тут же выехали два отделения горноспасателей. Оперативный дежурный Ростехнадзора заявил, что в шахте случилось загазирование. Однако по предварительным сведениям, уровень метана был в норме, превышения допустимой концентрации газа не зафиксировали.