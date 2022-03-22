Эвакуация началась на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Сигнал об эвакуации поступил в экстренные службы с шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Спасатели уже выехали на место. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«Поступил сигнал об эвакуации на шахте, на место выехали два отделения горноспасателей», — сказал собеседник.

При этом он не уточнил, сколько человек находится под землей и какие работы там проводятся. РИА «Новости» со ссылкой на источник уточнило, что семь шахтеров почувствовали себя плохо, их уже вывели на поверхности. Еще 134 человек сейчас эвакуируют.

Позже информацию о недомогании и эвакуации шахтеров подтвердили «Интерфаксу» в администрации «Листвяжной».

«До 10 горняков пожаловались на недомогание во время смены. Они эвакуированы. Принято решение вывести на поверхность всю смену из более 100 человек», — сказали в администрации.

По предварительным сведениям, уровень метана находятся в норме, превышение концентрации газа не зафиксировано.

Агентству в скорой помощи Беловского городского округа рассказали, что после вывода на поверхность семь горняков обратились за помощью.

Оперативный дежурный Ростехнадзора заявил агентству, что в шахте случилось загазирование.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. В результате взрыва, а затем задымления под землей погиб 51 человек, еще более 100 пострадали. СК открыл уголовные дела о халатности и нарушении промышленной безопасности.