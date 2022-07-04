«Все было вверх дном». Мать избитого на пляже в Сочи рассказала о причинах драки

Сотрудники сочинского пляжа «Фрегат» избили одного из отдыхающих. Они подумали, что младшие сестры парня продавали арбузы посетителям зоны отдыха. Об этом «360» рассказала мать пострадавшего.

По словам женщины, ее дочери попросились на пляж, чтобы поснимать там видео для TikTok. Одних дочерей она не пустила, но разрешила пойти со старшим братом. Спустя примерно 20 минут мать сама отправилась на пляж за детьми.

«Я встретила своих детей, которые выбегают все в слезах и говорят, что целая толпа бьет там моего сына. Я не поверила своим ушам, мы ринулись туда, где была толпа отдыхающих. Зонтики летали и весь пляж был вверх дном, женщины кричали, мужчины кричали и пытались разнять дерущихся», — поделилась женщина.

Она уточнила, что конфликт начался после того, как сотрудники пляжа подумали, что дети продавали арбузы отдыхающим. Они потребовали, чтобы молодой человек ушел вместе с детьми, но тот отказался. В итоге словесная перепалка переросла в драку. Пострадавшего забрала скорая помощь.

Правоохранители уже завели уголовное дело о хулиганстве. Они доставили в отдел четверых причастных к драке, написал сайт «МВД Медиа».