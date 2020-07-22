Плита придавила девочку в Балашихе. Прокуратура начала проверку

В городском округе Балашиха несовершеннолетняя девочка погибла в результате падения на нее бетонной плиты. Прокуратура региона организовала проверку.

По имеющимся данным на девочку упала бетонная плита забора. От полученных травм потерпевшая скончалась. В связи с гибелью несовершеннолетней прокуратура Московской области организовала проверку причин и условий произошедшего. Она поручена Балашихинской городской прокуратуре.

Ход расследования возбужденного следственным органом уголовного дела взят на контроль.

Ранее в Подольске спасли ребенка, который сорвался с балкона многоквартирного дома. Против его 21-летней матери завели уголовное дело за оставление человека в опасной ситуации, сообщили «360» в пресс-службе областного управления МВД России.

Ребенок вылез на балкон четвертого этажа, перелез через перила и повис на руках. Его удалось поймать местным работникам управляющей компании. Приехавшие на место полицейские долго не могли попасть в квартиру, откуда выпал ребенок. Ее пришлось вскрыть, в квартире была мама малыша. Женщина была пьяна. Она объяснила, что спала и не заметила, как старший ребенок оказался на балконе.