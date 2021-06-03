Пластический хирург и рэпер устроили дуэль с 13 ножевыми в Одессе

Пластический хирург получил 13 ножевых ранений в результате драки с рэпером Logas в Одессе. Предположительной причиной конфликта стала жена врача, которую у него хотел отбить музыкант. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Драка произошла 31 мая на улице Промышленной. Очевидцы сняли это на видео. В СМИ сообщали, что рэпер приехал домой к врачу, чтобы «забрать его жену». Ее мужу это не понравилось и их словесная перепалка переросла в драку.

Рэпера задержали и теперь он под следствием. На него завели дело по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Пострадавшего врача прооперировали. Он получил проникающие ранения брюшной и плевральной полости.

Супруга порезанного врача после этого сообщила, что у нее не было никакой интимной связи с рэпером и она даже не знакома с ним. А состояние ее мужа стабильно тяжелое. Он находится в реанимации.

Ранее 31 мая в Москве у станции метро «Домодедовская» произошла массовая драка с поножовщиной.