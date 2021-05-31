Массовая драка с поножовщиной произошла у метро Домодедовская в Москве

Вблизи станции метро Домодедовская на юге Москвы произошла массовая драка. В ней участвовали около 15 человек, в руках у них были ножи, сообщил источник «360».

Скорая увезла с места минимум одного пострадавшего. Его ранили в голову. Сколько всего человек пострадали, неизвестно.

По данным источника, дрались мужчины неславянской внешности. Очевидцы снимали драку на телефон и вызвали на место полицию.

Официального комментария МВД пока не поступало.

На днях в центре Петербурга мужчина и женщина упали с третьего этажа. Пара устроила потасовку на балконе, перила которого не выдержали давления. Инцидент попал на видео.