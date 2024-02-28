Происшествия 28 февраля 2024, 14:28 Пластический хирург Хайдаров прокомментировал смерть бизнесмена Гаврилова Mash: хирург Хайдаров заявил, что бизнесмену Гаврилову делал операцию не он Pavel Kashaev / Global Look Press

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Операцию скончавшемуся бизнесмену и продюсеру Петру Гаврилову делал не владелец клиники IQ Plastique Тимур Хайдаров, а другой врач. Об этом он сообщил в беседе с Mash.

В комментарии владелец заведения отметил, что за плечами делавшего операцию более трех тысяч подобных вмешательств — он опытный специалист. Звездный врач также уточнил, что шунтирование желудка 35-летнему Гаврилову прошло нормально. Пациент не жаловался на проблемы, первое время температура у него не поднималась. Однако вечером ему стало хуже.

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Тогда врачи клиники во главе с Хайдаровым предложили бизнесмену обратиться в большой медцентр за экстренной помощью. Пациент, будучи в сознании и хорошем состоянии, пришел туда сам. Там, по словам владельца, ему сделали еще одну операцию — ревизию.

Хайдаров также подчеркнул, что ему произошедшее дается очень тяжело морально, потому что он хорошо знал погибшего и его семью. Кроме того, врач уточнил, что клиника на связи с родственниками и готова оказать всю возможную помощь.

Ранее в клинике звездного врача прошел обыск.