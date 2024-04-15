Важное 15 апреля 2024, 12:20 Плановую эвакуацию из-за паводка объявили в Тюменской области Пресс-служба МЧС

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В восьми селах и деревнях Тюменской области объявили плановую эвакуацию. Она пройдет с 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

Режим эвакуации затронет несколько населенных пунктов Упоровского района. По информации пресс-службы, временно покинуть дома придется жителям сел Упорово, Коркино, Бызово, Николаевка, а также деревень Черная, Чащина, Губина и Старая Шадрина.

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Власти рекомендовали тюменцам заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества и животных и в спокойном режиме переехать к родственникам или пункты временного размещения.

«Решение принято по итогам районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — указали в администрации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за паводков все службы пришли в состояние полной мобилизации. По его словам, в середине недели ожидаются наводнения в Курганской и Тюменской областях.