Происшествия 22 апреля 2024, 10:44 План «Сирена» ввели в Карачаевске после нападения на полицейских Темрезов: план «Сирена» ввели в Карачаевске после стрельбы по полицейским РИА «Новости»

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План «Сирена» по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе по полицейским, ввели в Карачаевске. Об этом в Telegram-канале написал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

В ночь на 22 апреля в Карачаевске преступники напали на наряд группы быстрого реагирования МВД. В результате погибли лейтенант полиции Мурат Калаханов и сержант полиции Роман Гущин, сообщил Темрезов.

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По его словам, третий полицейский получил огнестрельное ранение. Сейчас он находится в больнице.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудникам МВД по КЧР, а также желаю скорейшего выздоровления раненому сотруднику», — добавил глава республики.

Он подчеркнул, что их родным окажут помощь.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским.